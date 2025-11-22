ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Словаччина підтримає "мирний план" США щодо України, - Фіцо

Субота 22 листопада 2025 06:00
UA EN RU
Словаччина підтримає "мирний план" США щодо України, - Фіцо Фото: словацький прем'єр Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд підтримує "мирний план" США щодо України. Він також визнав, що цей документ на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Глава словацького уряду назвав "мирний план" США претензійним і похвалився, що "Росія вийде з нього повним переможцем, зміцнившись морально й економічно". Україні, вважає Фіцо, слід погодитися на цю пропозицію.

"У рамках тієї меншості, яку Словаччина представляє в Європейському союзі, я підтримаю цю угоду", - заявив він і додав, що "США хочуть повернути Росію в число "великих держав".

Фіцо також вважає, що нинішня пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювали 2022 року, але він, як і раніше, бачить у цьому шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.

Варто зазначити, що в дружній до РФ Угорщині також підтримують "мирний план" США. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив напередодні, що публікація 28 пунктів плану запускає важливі процеси, які врешті-решт приведуть до організації "мирного саміту" в Будапешті.

"Мирний план" США

Як відомо, США та російські представники розробили план щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Цей план передбачає поступки з боку України Кремлю: контроль РФ над Донецькою та Луганською областями, а також захопленими територіями в Херсонській і Запорізькій областях.

При цьому Київ має скоротити чисельність армії і відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Зазначимо, що в ЄС побачили в "мирному плані" США капітуляцію України й екстрено готують свій варіант припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Роберт Фіцо Війна в Україні
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті