Словаччина підтримає "мирний план" США щодо України, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд підтримує "мирний план" США щодо України. Він також визнав, що цей документ на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz .

Глава словацького уряду назвав "мирний план" США претензійним і похвалився, що "Росія вийде з нього повним переможцем, зміцнившись морально й економічно". Україні, вважає Фіцо, слід погодитися на цю пропозицію.

"У рамках тієї меншості, яку Словаччина представляє в Європейському союзі, я підтримаю цю угоду", - заявив він і додав, що "США хочуть повернути Росію в число "великих держав".

Фіцо також вважає, що нинішня пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювали 2022 року, але він, як і раніше, бачить у цьому шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.