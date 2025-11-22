Словаччина підтримає "мирний план" США щодо України, - Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд підтримує "мирний план" США щодо України. Він також визнав, що цей документ на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.
Глава словацького уряду назвав "мирний план" США претензійним і похвалився, що "Росія вийде з нього повним переможцем, зміцнившись морально й економічно". Україні, вважає Фіцо, слід погодитися на цю пропозицію.
"У рамках тієї меншості, яку Словаччина представляє в Європейському союзі, я підтримаю цю угоду", - заявив він і додав, що "США хочуть повернути Росію в число "великих держав".
Фіцо також вважає, що нинішня пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювали 2022 року, але він, як і раніше, бачить у цьому шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.
Варто зазначити, що в дружній до РФ Угорщині також підтримують "мирний план" США. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив напередодні, що публікація 28 пунктів плану запускає важливі процеси, які врешті-решт приведуть до організації "мирного саміту" в Будапешті.
"Мирний план" США
Як відомо, США та російські представники розробили план щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.
Цей план передбачає поступки з боку України Кремлю: контроль РФ над Донецькою та Луганською областями, а також захопленими територіями в Херсонській і Запорізькій областях.
При цьому Київ має скоротити чисельність армії і відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Зазначимо, що в ЄС побачили в "мирному плані" США капітуляцію України й екстрено готують свій варіант припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з американським лідером Дональдом Трампом.