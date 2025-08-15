Саміт на Алясці: Київ налаштований на мир, але не будь-якою ціною, - посол ЄС в Україні

Дипломат зазначила, що доки світ із надією дивиться на саміт Трампа і Путіна на Алясці з надією на перемир’я, росіяни продовжують "діяти, як завжди", тобто "вбивати мирних жителів".

"Минулої ночі на Херсонщині - семеро загиблих, дев’ятеро поранених і понад 100 зруйнованих будинків. І коли рятувальники витягали тіла загиблих, російський дрон ударив знову, поранивши трьох людей", - зазначила вона.

Матернова зауважила, що завтра в штаті Аляска відбудеться саміт без представників України та інших європейських країн.

Однак, на її думку, Україна має самостійно вирішувати всі екзистенційні питання щодо свого майбутнього та завершення війни - з гарантіями безпеки від своїх друзів та союзників, "інакше Путін ударить знову".

Дипломат підкреслила, що "Україна прагне миру - але не будь-якою ціною".

"Щиро сподіваюся, що Сполучені Штати і президент Трамп пам’ятатимуть про це завтра - в ім’я сьогоднішніх українських жертв та всіх інших, хто загинув унаслідок російських атак", - заявила Матернова.