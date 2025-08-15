Саміт на Алясці: Київ налаштований на мир, але не будь-якою ціною, - посол ЄС в Україні

Україна прагне завершити війну і встановити мир, але не будь-якою ціною. Президенту Дональду Трампу слід пам'ятати це під час саміту на Алясці.
Про це, як повідомляє РБК-Україна, написала 14 серпня у своєму Facebook посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
Дипломат зазначила, що доки світ із надією дивиться на саміт Трампа і Путіна на Алясці з надією на перемир’я, росіяни продовжують "діяти, як завжди", тобто "вбивати мирних жителів".
"Минулої ночі на Херсонщині - семеро загиблих, дев’ятеро поранених і понад 100 зруйнованих будинків. І коли рятувальники витягали тіла загиблих, російський дрон ударив знову, поранивши трьох людей", - зазначила вона.
Матернова зауважила, що завтра в штаті Аляска відбудеться саміт без представників України та інших європейських країн.
Однак, на її думку, Україна має самостійно вирішувати всі екзистенційні питання щодо свого майбутнього та завершення війни - з гарантіями безпеки від своїх друзів та союзників, "інакше Путін ударить знову".
Дипломат підкреслила, що "Україна прагне миру - але не будь-якою ціною".
"Щиро сподіваюся, що Сполучені Штати і президент Трамп пам’ятатимуть про це завтра - в ім’я сьогоднішніх українських жертв та всіх інших, хто загинув унаслідок російських атак", - заявила Матернова.
В п'ятницю, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в місті Анкоридж (штат Аляска) відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.
Центральною темою переговорів стане припинення вогню і завершення війни між Україною та Росією.
Трамп оцінив у 25% шанси на провал зустрічі з російським лідером.
За підсумками зустрічі на Алясці, заплановане проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського та представників європейських країн.
Загалом, Трамп не виключає швидкого настання миру в разі успішних переговорів з Путіним та Зеленським.
Водночас, президент США переконаний, що Путін не буде з ним жартувати під час зустрічі на Алясці.