Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Саміт на Алясці: Київ налаштований на мир, але не будь-якою ціною, - посол ЄС в Україні

Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Україна прагне завершити війну і встановити мир, але не будь-якою ціною. Президенту Дональду Трампу слід пам'ятати це під час саміту на Алясці.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, написала 14 серпня у своєму Facebook посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Дипломат зазначила, що доки світ із надією дивиться на саміт Трампа і Путіна на Алясці з надією на перемир’я, росіяни продовжують "діяти, як завжди", тобто "вбивати мирних жителів".

"Минулої ночі на Херсонщині - семеро загиблих, дев’ятеро поранених і понад 100 зруйнованих будинків. І коли рятувальники витягали тіла загиблих, російський дрон ударив знову, поранивши трьох людей", - зазначила вона.

Матернова зауважила, що завтра в штаті Аляска відбудеться саміт без представників України та інших європейських країн.

Однак, на її думку, Україна має самостійно вирішувати всі екзистенційні питання щодо свого майбутнього та завершення війни - з гарантіями безпеки від своїх друзів та союзників, "інакше Путін ударить знову".

Дипломат підкреслила, що "Україна прагне миру - але не будь-якою ціною".

"Щиро сподіваюся, що Сполучені Штати і президент Трамп пам’ятатимуть про це завтра - в ім’я сьогоднішніх українських жертв та всіх інших, хто загинув унаслідок російських атак", - заявила Матернова.

Саміт США та РФ на Алясці

В п'ятницю, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в місті Анкоридж (штат Аляска) відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Центральною темою переговорів стане припинення вогню і завершення війни між Україною та Росією.

Трамп оцінив у 25% шанси на провал зустрічі з російським лідером.

За підсумками зустрічі на Алясці, заплановане проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського та представників європейських країн.

Загалом, Трамп не виключає швидкого настання миру в разі успішних переговорів з Путіним та Зеленським.

Водночас, президент США переконаний, що Путін не буде з ним жартувати під час зустрічі на Алясці.

