Трамп про зустріч на Алясці: Путін не буде зі мною жартувати

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не стане з ним жартувати під час особистої зустрічі.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чи підготував Путін до завтрашньої зустрічі "сильну позицію".

У відповідь президент розповів, що, на його думку, глава Кремля захоче укласти угоду.

"Я думаю, якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, якої ніколи не повинно було бути. Якби я не був президентом, на мою думку, він би з куди більшим бажанням захопив усю Україну, але я президент, і він не збирається зі мною жартувати", - запевнив Трамп.