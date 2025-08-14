Трамп про зустріч на Алясці: Путін не буде зі мною жартувати
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не стане з ним жартувати під час особистої зустрічі.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа запитали, чи підготував Путін до завтрашньої зустрічі "сильну позицію".
У відповідь президент розповів, що, на його думку, глава Кремля захоче укласти угоду.
"Я думаю, якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, якої ніколи не повинно було бути. Якби я не був президентом, на мою думку, він би з куди більшим бажанням захопив усю Україну, але я президент, і він не збирається зі мною жартувати", - запевнив Трамп.
Що Путін підготував для Трампа
Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на 15 серпня.
Американський лідер поставив перед собою мету організувати зустріч із Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
За інформацією Центру протидії дезінформації, зі свого боку Путін планує під час зустрічі поділитися певними "історичними матеріалами".
Зокрема, глава Кремля хоче переконати президента США, що Україна це нібито штучна держава. Так він хоче виправдати свою повномасштабну війну.