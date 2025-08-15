Саммит на Аляске: Киев настроен на мир, но не любой ценой, - посол ЕС в Украине

Украина стремится завершить войну и установить мир, но не любой ценой. Президенту Дональду Трампу необходимо помнить это во время саммита на Аляске.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, написала 14 августа в своем Facebook посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
Дипломат отметила, что пока мир с надеждой смотрит на саммит Трампа и Путина на Аляске с надеждой на перемирие, россияне продолжают "действовать, как всегда", то есть "убивать мирных жителей".
"Прошлой ночью на Херсонщине - семеро погибших, девять раненых и более 100 разрушенных домов. И когда спасатели вытаскивали тела погибших, российский дрон ударил снова, ранив трех человек", - отметила она.
Матернова отметила, что завтра в штате Аляска состоится саммит без представителей Украины и других европейских стран.
Однако, по ее мнению, Украина должна самостоятельно решать все экзистенциальные вопросы относительно своего будущего и завершения войны - с гарантиями безопасности от своих друзей и союзников, "иначе Путин ударит снова".
Дипломат подчеркнула, что "Украина стремится к миру - но не любой ценой".
"Искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра - во имя сегодняшних украинских жертв и всех других, кто погиб в результате российских атак", - заявила Матернова.
В пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж (штат Аляска) состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Центральной темой переговоров станет прекращение огня и завершение войны между Украиной и Россией.
Трамп оценил в 25% шансы на провал встречи с российским лидером.
По итогам встречи на Аляске, запланировано проведение трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран.
В целом, Трамп не исключает быстрого наступления мира в случае успешных переговоров с Путиным и Зеленским.
В то же время, президент США убежден, что Путин не будет с ним шутить во время встречи на Аляске.