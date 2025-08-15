Саммит на Аляске: Киев настроен на мир, но не любой ценой, - посол ЕС в Украине

Дипломат отметила, что пока мир с надеждой смотрит на саммит Трампа и Путина на Аляске с надеждой на перемирие, россияне продолжают "действовать, как всегда", то есть "убивать мирных жителей".

"Прошлой ночью на Херсонщине - семеро погибших, девять раненых и более 100 разрушенных домов. И когда спасатели вытаскивали тела погибших, российский дрон ударил снова, ранив трех человек", - отметила она.

Матернова отметила, что завтра в штате Аляска состоится саммит без представителей Украины и других европейских стран.

Однако, по ее мнению, Украина должна самостоятельно решать все экзистенциальные вопросы относительно своего будущего и завершения войны - с гарантиями безопасности от своих друзей и союзников, "иначе Путин ударит снова".

Дипломат подчеркнула, что "Украина стремится к миру - но не любой ценой".

"Искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра - во имя сегодняшних украинских жертв и всех других, кто погиб в результате российских атак", - заявила Матернова.