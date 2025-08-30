Сизрань вночі атакували невідомі дрони: у районі НПЗ була пожежа
У ніч на 30 серпня невідомі дрони атакували Сизрань Самарської області РФ. Росіяни поскаржилися на вибухи, після чого на місцевому НПЗ виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, канал SHOT писав, що жителі міста прокинулися від вибухів о 4 ранку. Стверджувалося, що після "хлопків" у районі одного з місцевих підприємств здійнявся стовп диму.
Паралельно низка інших каналів писали, що в районі НПЗ виникла пожежа. Також росіяни публікували відповідні кадри.
Пізніше атаку невідомих дронів офіційно підтвердив губернатор Самарської області, але про пожежу не сказав жодного слова. Він стверджує, що обстріл "вдалося припинити".
"Шановні жителі Самарської області. Сьогодні рано вранці противник здійснив спробу атаки промислового підприємства в Сизрані. Вона була припинена. Зберігайте спокій, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - написав він у соцмережах.
Але якщо вірити вищевказаним кадрам, російський губернатор, мабуть, чогось недоговорює.
Інші атаки
Нагадаємо, що цієї ночі невідомі дрони також атакували НПЗ у Краснодарі. Там після серії вибухів теж почалася пожежа. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Раніше в РФ були й інші атаки. Наприклад, у ніч на 28 серпня Самара 28 серпня дрони атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. Того ж дня внаслідок вдалої атаки пожежа виникла на Афипському НПЗ у Краснодарському краї.
Ще раніше ми писали, що 15 серпня в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.
Зазначимо, що за перші два тижні серпня внаслідок атаки дронів, нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%.