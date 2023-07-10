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Салливан раскрыл обязательства Украины по применению кассетных боеприпасов

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Вашингтон, Понедельник 10 июля 2023 10:31
Салливан раскрыл обязательства Украины по применению кассетных боеприпасов Фото: Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина в письменной форме заверила США, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России или в населенных пунктах.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Это заявление было сделано на фоне обеспокоенности, которую выразили некоторые законодатели-демократы в связи с решением администрации президента Джо Байдена о поставках Киеву кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Как обратил внимание американский президент Джо Байден, такие снаряды помогут военным ВСУ продолжить контрнаступление.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников развеял страхи относительно передачи кассетных боеприпасов, и назвал 5 главных принципов в их использовании.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит у наших военных. Кроме того, отметил он, это понятный язык для РФ

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