"Сакральні жертви" для Росії. Іноземці не мають перебувати на окупованих територіях, - Верещук

На тимчасово окупованих територіях України не мають перебувати іноземці, адже Росії може використати їх як живий щит чи як "сакральних жертв".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра Ірину Верещук .

Вона звернулась до посольств іноземних держав, акредитованих у Києві, через напружену ситуацію на лінії зіткнення.

"Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Про поїздки дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови", - написала Верещук.

Вона також додала, що росіяни можуть використати громадян інших держав як живий щит або "сакральних жертв".

Ситуація на окупованих територіях

Зазначимо, що останнім часом події на полі бою активізувалися. За тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках.

При цьому Росія не дозволяє українцям виїжджати із захоплених регіонів на підконтрольні Україні території.

Окрім того, росіяни змушують українців отримувати паспорти країни-агресора, а якщо вони відмовляються - їх можуть позбавляти зарплат чи навіть відбирати майно. Також загарбники вдають до репресій жителів.

Російський диктатор Володимир Путін навіть підписав указ, який закріплює умови подальшої масової депортації до Росії мешканців окупованих територій України.

Тим часом Україна вимагала від РФ відкрити гуманітарні коридори з окупованих територій.

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