ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Сакральные жертвы" для России. Иностранцы не должны находиться на оккупированных территориях, - Верещук

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 16:35
"Сакральные жертвы" для России. Иностранцы не должны находиться на оккупированных территориях, - Верещук Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

На временно оккупированных территориях Украины не должны находиться иностранцы, ведь Россия может использовать их в качестве живого щита или "сакральных жертв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Ирину Верещук.

Она обратилась к посольствам иностранных государств, аккредитованных в Киеве, из-за напряженной ситуации на линии столкновения.

"Прошу принять дополнительные меры для исключения незаконного пребывания ваших граждан на временно оккупированных территориях Украины. О поездках детей на отдых в Крым не может быть и речи", - написала Верещук.

Она также добавила, что россияне могут использовать граждан других государств в качестве живого щита или "сакральных жертв".

Ситуация на оккупированных территориях

Отметим, что в последнее время события в поле боя активизировались. За неделю украинские военные освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом направлениях.

При этом Россия не позволяет украинцам уезжать из захваченных регионов на подконтрольные Украине территории.

Кроме того, россияне заставляют украинцев получать паспорта страны-агрессора, а если они отказываются - их могут лишать зарплаты или даже отбирать имущество. Также захватчики прибегают к репрессиям жителей.

Российский диктатор Владимир Путин даже подписал указ, которые закрепляет условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины.

Тем временем Украина требовала от РФ открыть гуманитарные коридоры с оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Верещук
NEWS
Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине
Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны