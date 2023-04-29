Путін підписав наказ, направлений на "узаконення" депортації українців, - ISW
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який закріплює умови подальшої масової депортації до Росії мешканців окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
27 квітня Путін підписав указ "Про особливості правового становища деяких категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації", який визначає осіб, які проживають на окупованих Росією територіях, які заявили про бажання зберегти чинне громадянство і відмовилися прийняти російські паспорти як "іноземних громадян та осіб без громадянства, що в даний час проживають у Російській Федерації".
Аналітики зазначають, що цей указ закріплює примусові методи заохочення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів, а також встановлює умови депортації українців, які не згодні стати громадянами Росії. Російська влада також продовжує інші спроби депортувати українців, особливо дітей, до Росії за різними схемами.
"ISW продовжує вважати, що всі дії, спрямовані на депортацію українців до Росії, можуть бути порушенням Женевської конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, а також потенційною навмисною кампанією етнічних чисток", - йдеться в звіті.
Ключові висновки
- Російські війська в ніч на 27 квітня завдали серії ракетних ударів по тилових районах України.
- Міністерство оборони Росії підтвердило призначення віце-адмірала Володимира Воробйова новим командувачем Балтійським флотом після переведення колишнього командувача Балтійським флотом адмірала Віктора Ліїна на Тихоокеанський флот.
- Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким кодифікував умови подальшої масштабної депортації жителів окупованих територій України до Росії.
- Міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Нью-Делі, Індія, сприяв зусиллям Кремля створити потенційну антизахідну коаліцію.
- Глава підконтрольної Кремлю Російської православної церкви патріарх Московський Кирил позбавив сану протодиякона Російської православної церкви, який не підтримував вторгнення Росії в Україну.
- Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Кремінної і станом на 28 квітня поступово просувалися на північний захід від Кремінної.
- Російські війська посилюють тиск на трасу Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут.
- Російські війська продовжували звичайний вогонь з непрямого наведення та оборонні операції на півдні України.
- Президент Росії Володимир Путін доручив російським чиновникам розвивати російську індустрію безпілотників, ймовірно, як частину зусиль Кремля щодо поступової мобілізації російської оборонно-промислової бази (DIB).
- Російська окупаційна влада продовжує оголошувати програми меценатства з суб’єктами РФ.
Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українців до Росії.
Крім цього, ПАРЄ підтримала визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.
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