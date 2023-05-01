Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарні коридори з окупованих територій

Мінреінтеграції звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори для охочих виїхати з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

Вона нагадала, що минулого тижня росіяни прийняли свій черговий "указ", спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях. Тобто, у РФ хочуть, щоб "українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій."

"По-перше, перетворити українців на росіян неможливо. Примусова паспортизація або репресії не допоможуть. По-друге, хто сказав, що росіяни будуть довго жити на тимчасово окупованих територіях? Але, якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем", - написала Верещук.

Вона зауважила, що росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням.

"Тому, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду України територію", - заявила Верещук.

Своєю чергою вона нагадала рекомендації жителям тимчасово окупованих територій.

"Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими: російські паспорти не брати; з окупантами не співпрацювати; за можливості виїхати; чекати ЗСУ", - додала Верещук.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який закріплює умови подальшої масової депортації до Росії мешканців окупованих територій України.

Додамо, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українців до Росії.

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