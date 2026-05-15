Садового облили невідомою речовиною у середмісті Львова: що відомо

У Львові невідомий облив невстановленою рідиною міського голову Андрія Садового. Це сталося на площі Ринок. Особу зловмисника вже встановили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
Інцидент стався сьогодні, 15 травня, близько 10:40 у центрі міста. За даними поліції, перехожий раптово підбіг до мера Львова та облив його невідомою рідиною.
На місці працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 і поліції Львівської області. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний львів’янин.
За фактом події дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ - "Хуліганство". Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд строком до п’яти років або обмеження волі на той самий термін.
Наразі триває досудове розслідування та проводяться слідчі дії.
Після інциденту Андрій Садовий прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Facebook. За його словами, чоловік вилив йому на спину відро брудної рідини, коли він ішов на роботу.
Мер Львова зазначив, що не вважає подію замахом і назвав її хуліганством.
Садовий також додав, що раніше вже стикався з подібними нападами, тому "йому не звикати". За його словами, після інциденту він просто переодягнувся, а ввечері планує випрати речі.
"Все гаразд", - запевнив міський голова.
Раніше РБК-Україна розповідало про дронову атаку на Львів у березні нинішнього року. Тоді внаслідок російського удару постраждала спадщина ЮНЕСКО.
Після цього між мером Львова Андрієм Садовим та командувачем Сил безпілотних систем Робертом "Мадяром" Бровді виникла публічна дискусія. Садовий заявив, що має запитання щодо ефективності роботи ППО, а "Мадяр" у відповідь наголосив, що жодна система у світі не здатна збивати 100% цілей під час масованих атак. Згодом мер Львова визнав свої слова емоційними та некоректними, подякувавши військовим за захист неба.