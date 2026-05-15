Садового облили неизвестным веществом в центре Львова: что известно

Во Львове неизвестный облил неустановленной жидкостью городского голову Андрея Садового. Это произошло на площади Рынок. Личность злоумышленника уже установили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
Главное:
Инцидент произошел сегодня, 15 мая, около 10:40 в центре города. По данным полиции, прохожий внезапно подбежал к мэру Львова и облил его неизвестной жидкостью.
На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1 и полиции Львовской области. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний львовянин.
По факту происшествия дознаватели открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ - "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор сроком до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.
Сейчас продолжается досудебное расследование и проводятся следственные действия.
После инцидента Андрей Садовый прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook. По его словам, мужчина вылил ему на спину ведро грязной жидкости, когда он шел на работу.
Мэр Львова отметил, что не считает произошедшее покушением и назвал это хулиганством.
Садовый также добавил, что ранее уже сталкивался с подобными нападениями, поэтому "ему не привыкать". По его словам, после инцидента он просто переоделся, а вечером планирует постирать вещи.
"Все в порядке", - заверил городской голова.
Ранее РБК-Украина рассказывало о дроновой атаке на Львов в марте нынешнего года. Тогда в результате российского удара пострадало наследие ЮНЕСКО.
После этого между мэром Львова Андреем Садовым и командующим Сил беспилотных систем Робертом "Мадьяром" Бровди возникла публичная дискуссия. Садовый заявил, что у него есть вопросы по эффективности работы ПВО, а "Мадьяр" в ответ отметил, что ни одна система в мире не способна сбивать 100% целей во время массированных атак. Впоследствии мэр Львова признал свои слова эмоциональными и некорректными, поблагодарив военных за защиту неба.