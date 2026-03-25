Мер Львова дорікнув військовим за незбиті "Шахеди": командувач СБС "Мадяр" відповів

Мер Львова Андрій Садовий після прильотів "Шахедів" по місту публічно висловив претензії до ефективності збиття ворожих дронів. У відповідь командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт ("Мадяр") Бровді зробив заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви сторін.

Що сказав Садовий

Під час спілкування із журналістами, міський голова Львова заявив, що має "дуже багато запитань" після масованої дронової атаки по місту, через яку постраждали десятки людей.

"У мене є дуже багато запитань до всіх. Тому що ми, як місто, щодня купуємо дрони, купуємо антидронові системи. Купуємо все, що нас просять, і передаємо. Ми левову долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому, думаю, що питань є багато до всіх. Моя задача зараз - рятувати людей, щоб вони мали де переночувати, а в лікарнях надали якісну допомогу. Це ми зробимо", - сказав Садовий.

Відповідь "Мадяра"

Командувач Сил безпілотних систем закликав очільника міста припинити подібну риторику. Він наголосив, що жодна система ППО у світі не здатна забезпечити 100% результат проти масованих атак, але українські захисники демонструють надвисокі показники.

"Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця "маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…" припиніть, зробіть ласку", - написав "Мадяр" у своєму Telegram-каналі.

Він також додав, що попри наявні виклики та потребу в удосконаленні захисту, статистика збиття ворожих цілей залишається безпрецедентною.

"15 шахедів з 556-ти сьогодні (йдеться про 24 березня - ред.) досягли цілі. 3%...От без жартів - не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воїнів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати", - додав "Мадяр".

"Мадяр" зазначив, що не вважає за доцільне давати поради меру, однак наголосив, що і дорікати військовим, які щоденно і щоночі збивають ворожі цілі, не варто.

Він також закликав берегти людей і уникати зайвих публічних заяв, наголосивши, що військові й надалі працюватимуть у небі.

Атака на Львів

Нагадаємо, вчора після нічного обстрілу війська РФ влаштували масовану денну атаку дронами, випустивши по Україні 556 ударних безпілотників. У Львові під удар потрапив центр міста

Пошкоджень зазнала частина об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО "Львів - історичний центр".

Серед іншого постраждав ансамбль Бернардинського монастиря - пам’ятка архітектури національного значення, а також низка житлових будинків.

У Сихівському районі зафіксовано пошкодження 19 багатоповерхівок.