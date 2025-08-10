UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

В садочок та школу: блогерка показала швидку зачіску для дівчат, яка тримається увесь день

Проста зачіска для дівчинки (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Як зібрати дитині волосся, аби зачіска трималася увесь день і не розпадалася під час активних ігор - це питання, яке знайоме багатьом батькам. Особливо вранці, коли часу обмаль, а хочеться, щоб донечка виглядала охайно.

Як повідомляє РБК-Україна, американська б'юті-блогерка Одрі Жан показала в Instagram варіант простої та гарної зачіски для дівчаток, яка робиться усього за декілька хвилин.

Зачіски для дівчинки в садочок чи школу

Для початку прочешіть волосся, аби воно не плуталося. Також візьміть декілька тоненьких резинок, аби фіксувати зачіску. Не хвилюйтеся, навіть якщо ви не вмієте плести "колоски" та рідко робите доньці щось, окрім звичайних хвостиків, ви впораєтеся.

Як зробити зачіску дівчинці - покрокова інструкція

  • Розділіть волосся рівним проділом на дві половини
  • На кожній стороні зробіть по два хвостики (ближче до чола та на потилиці)
  • Передні хвостики заплетіть у кіски й закріпіть тонкими резинками
  • Обережно "просуньте" хвостик ззаду, аби він об'єднався з кіскою
  • Оберніть навколо заднього хвостика волосся, формуючи акуратний пучок
  • Зафіксуйте його резинкою чи невидимками.

Просто повторюйте за блогеркою, адже усі її дії можна чітко побачити на відео.

 

Ця ідея дитячої зачіски вже зібрала схвальні коментарі. Мами у соцмережах хвалять лайфхак та зазначають, що так хвостики точно протримаються увесь день.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
КрасаМодні трендиЛайфхакіДітиВолосся