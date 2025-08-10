В садочок та школу: блогерка показала швидку зачіску для дівчат, яка тримається увесь день

Зачіски для дівчинки в садочок чи школу

Для початку прочешіть волосся, аби воно не плуталося. Також візьміть декілька тоненьких резинок, аби фіксувати зачіску. Не хвилюйтеся, навіть якщо ви не вмієте плести "колоски" та рідко робите доньці щось, окрім звичайних хвостиків, ви впораєтеся.

Як зробити зачіску дівчинці - покрокова інструкція

Розділіть волосся рівним проділом на дві половини

На кожній стороні зробіть по два хвостики (ближче до чола та на потилиці)

Передні хвостики заплетіть у кіски й закріпіть тонкими резинками

Обережно "просуньте" хвостик ззаду, аби він об'єднався з кіскою

Оберніть навколо заднього хвостика волосся, формуючи акуратний пучок

Зафіксуйте його резинкою чи невидимками.

Просто повторюйте за блогеркою, адже усі її дії можна чітко побачити на відео.

Ця ідея дитячої зачіски вже зібрала схвальні коментарі. Мами у соцмережах хвалять лайфхак та зазначають, що так хвостики точно протримаються увесь день.