Ця зачіска призводить до головного болю та поганої постави: ви теж її робите?

Туго зібрані зачіски, зокрема високі хвости й пучки, можуть спричинити серйозний дискомфорт - від регулярного головного болю до м’язового напруження у шиї. Варто знати, як тривалий тиск на шкіру голови впливає на загальне самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Huffpost .

Як зачіска шкодить шиї та спині

Середня людська голова важить близько 4,5-5 кілограмів, і навіть невеликі зміни положення голови можуть значно збільшити навантаження на м’язи шиї та хребет.

Мануальний терапевт та остеопат Ліза Егбога розповіла, що високі, тугі хвостики тягнуть шкіру голови та волосся вгору та назад, що створює напругу на фасцію (сполучну тканину) шкіри голови. Ця фасція є безперервною з м’язами шиї та верхньої частини спини і може напружуватися та зміцнюватися в результаті напруги фасції.

Високий, тугий хвіст також може впливати на поставу та вирівнювання шийного відділу хребта. Це пояснюється тим, що для зменшення напруги шкіри голови, викликаної зачіскою, ви можете підсвідомо змінювати положення голови та рухати її вперед. Тоді голова повільно починає зміщуватися з положення на одній лінії з плечима до положення перед плечима.

Таке положення голови спрямоване вперед, що створює тиск на шийний відділ хребта і з часом може призвести до скутості шиї, болю у верхній та середній частині спини, головного болю від напруги та згорбленої верхньої частини спини.

Туга зачіска може призвести до напруження м’язів основи черепа та верхньої частини шиї та здавлювання нервів.

Вплив на обличчя

Окрім постави, високий та тугий хвіст також може впливати на щелепу. Оскільки фасція шкіри голови є безперервною з щелепою, ця зачіска також може спричинити напруження м’язів щелепи, що призводить до болю та проблем зі скронево-нижньощелепним суглобом.

Це пояснюється тим, що занадто туго зачесане волосся може створювати тиск на скроневу ділянку, де розташовані деякі м’язи, що беруть участь у русі щелепи. В результаті відбудеться напруження ключових м’язів, які відповідають за жування та функцію щелепи.

Як визначити, чи ваш хвіст винен у болю

По-перше, якщо ваш дискомфорт зменшується, як тільки ви розпускаєте хвіст або розчісуєте волосся, це може бути ознакою того, що це пов'язано із зачіскою.

Також ознакою є те, що шкіра голови чутлива, особливо біля основи черепа або за вухами, або є відчуття тягнення чи печіння там, де зав'язане волосся.

Що варто робити

Найкраще використовувати тканинну резинку для волосся, оскільки вона дозволяє волоссю трохи ковзати, тим самим зменшуючи напругу.

Також уникайте сну з хвостом, щоб зменшити напругу на волосяні фолікули та шкіру голови.