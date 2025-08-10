RU

В садик и школу: блогерша показала быструю прическу для девочек, которая держится весь день

Простая прическа для девочки (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Как собрать ребенку волосы, чтобы прическа держалась весь день и не распадалась во время активных игр - это вопрос, который знаком многим родителям. Особенно утром, когда времени мало, а хочется, чтобы дочь выглядела опрятно.

Как сообщает РБК-Украина, американская бьюти-блогерша Одри Жан показала в Instagram вариант простой и красивой прически для девочек, которая делается всего за несколько минут.

Прически для девочки в садик или школу

Для начала прочешите волосы, чтобы они не путались. Также возьмите несколько тоненьких резинок, чтобы фиксировать прическу. Не волнуйтесь, даже если вы не умеете плести "колоски" и редко делаете дочке что-то, кроме обычных хвостиков, вы справитесь.

Как сделать прическу девочке - пошаговая инструкция

  • Разделите волосы ровным пробором на две половины
  • На каждой стороне сделайте по два хвостика (ближе ко лбу и на затылке)
  • Передние хвостики заплетите в косички и закрепите тонкими резинками
  • Осторожно "просуньте" хвостик сзади, чтобы он объединился с косичкой
  • Оберните вокруг заднего хвостика волосы, формируя аккуратный пучок
  • Зафиксируйте его резинкой или невидимками.

Просто повторяйте за блогером, ведь все ее действия можно четко увидеть на видео.

 

Эта идея детской прически уже собрала положительные комментарии. Мамы в соцсетях хвалят лайфхак и отмечают, что так хвостики точно продержатся весь день.

