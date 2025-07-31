Ніякого каре: ці зачіски роблять обличчя широким, навіть якщо у вас немає щічок

Ідеальна зачіска має бути не лише модною, а ще й личити саме вам. Деякі стрижки можуть зіпсувати враження навіть від найвитонченіших рис, візуально додаючи об’єму там, де він зовсім не потрібен.

Класичне пряме каре до підборіддя

Ця стрижка створює чітку лінію біля щелепи, акцентуючи саме на її ширині. Вона особливо "небезпечна" для тих, у кого квадратне або кругле обличчя. Каре буквально розставляє візуальні дужки з боків. Якщо ж вам дуже хочеться щось схоже, краще обрати подовжене каре з легким філіруванням.

Густа гривка до брів

Здавалося б, чубчик - це завжди омолодження. Але якщо він густий, прямий і обривається на рівні брів, він "обрізає" лоб, вкорочує обличчя й візуально його розширює. Така зачіска "притискає" лице зверху, особливо якщо волосся прибрано за вуха. Чудова альтернатива - багатошарова або асиметрична гривка.

Вдалі стрижки для круглого обличчя (колаж: РБК-Україна)

Об’ємні хвилі біля щік

Зачіски з локонами, які розпадаються саме в районі щік, створюють ефект, на який ви точно не чекаєте. Особливо це стосується стрижок на кучері, які "закручено" зсередини, вони буквально "надувають" обличчя. Краще, щоб хвиля починалась нижче, на рівні ключиць або трохи нижче.

Зібране волосся без об’єму

Зачіски, такі як гладкий пучок чи хвіст з проділом, відкривають обличчя повністю й підкреслюють усі пропорції. Для тих, у кого природно широкі вилиці чи великі щоки, це лише додає невдалий акцент. Якщо все ж хочеться носити зібране волосся, краще залишити кілька пасм біля обличчя або додати легкий об’єм зверху.