Календар стрижок на серпень: всі вдалі та невдалі дні, коли можна "зістригти" щастя

Вважається, що стрижка за місячним календарем допоможе покращити волосся, але тільки якщо робити це у вдалі дні. Також існують несприятливі періоди, коли зміна зачіска може лише засмутити.

Коли стригтися у серпні за місячним календарем, розповідає РБК-Україна .

Як обирати день стрижки за місячним календарем

Стрижка на Висхідний Місяць (від Молодика до Повні) підходить тим, хто хоче активних змін. Волосся буде швидко рости, а результат змін не розчарує. Повня - найпотужніша фаза для оновлення, зачіска набирає яскравості та об’єму.

Стрижка на Спадний Місяць підійде тим, хто хоче, аби зачіска довго тримала форму. Волосся зростає повільніше, але стає густішим та сильнішим.

Стрижка на Молодик можлива, але це дуже особливий день. Зазвичай зміна зачіски буває радикальною та дарує кардинальне оновлення.

Сприятливі дні серпня 2025 для стрижки

1-3 серпня. Стрижка зробить волосся здоровим.

5-7 серпня. Ідеально для стрижок, які мають принести нову енергію та впевненість.

9 серпня (Повня у Водолії). Найкращий день для запуску нового циклу волосся.

25–29 серпня. Ідеальний період для довготривалих результатів росту й оновлення структури волосся.

30-31 серпня. Гарний час для оновлення, зміни форми або кольору.

Невдалі дні для стрижки у серпні

Через слабкий енергетичний фон або ризики нестабільності на ці дати краще не планувати похід до перукаря.