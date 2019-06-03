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Саакашвили рассказал, когда вернется в Грузию

Новости » Политика    03.06.2019 - 01:16
Саакашвили рассказал, когда вернется в Грузию
Фото: Міхеіл Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили заявил, что вернется в Грузию в ближайшие месяцы

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили рассказал, когда планирует свое возвращение в Грузию. Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос, через сколько Саакашвили планирует вернуться в Грузию, он ответил, что через "месяц или три месяца".

Ранее член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария заявил, что вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины вновь должен быть поднят.

"Считаю абсолютно логичным, что если человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос о его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - сказал депутат, комментируя возвращение Саакашвили в Киев.

Как известно, в Грузии в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно приговорен.

РБК-Украина писало, что Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая. Это произошло на следующий день после того, как Зеленский вернул ему украинское гражданство, отменив предыдущий указ Порошенко.

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Новости Украины СаакашвилиГрузия
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