Саакашвілі розповів, коли повернеться в Грузію

Фото: Міхеіл Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі заявив, що повернеться в Грузію у найближчі місяці

Екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі розповів, коли планує своє повернення в Грузію. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

На питання, через скільки Саакашвілі планує повернутися до Грузії, він відповів, що через "місяць чи три місяці".

Раніше член парламентської більшості Грузії Нукри Кантарія заявив, що питання екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з України знову повиненно бути підняте.

"Вважаю абсолютно логічним, що коли людина знаходиться в розшуку, знову повинен бути поставлено питання його екстрадиції. Думаю, що так і повинно статися", - сказав депутат, коментуючи повернення Саакашвілі в Київ.

Як відомо, в Грузії щодо Саакашвілі було порушено кілька кримінальних справ, по ряду яких він був заочно засуджений.

РБК-Україна писало, що Саакашвілі повернувся в Україну в середу, 29 травня. Це сталося на наступний день після того, як Зеленський повернув йому українське громадянство, скасувавши попередній указ Порошенка.