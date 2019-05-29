Саакашвили вернулся в Украину

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Вчера Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сегодня, 29 мая 2019 года, вернулся в Украину, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как известно, вчера, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

Саакашвили выдворили из Украины

12 февраля 2018 года правоохранители задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева и выдворили из Украины в Польшу (именно из этой страны Саакашвили в последний раз заехал в Украину). Как сообщали в Госпогранслужбе, Саакашвили "находился не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей его было возвращено в страну, откуда он прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Кроме того, Саакашвили был запрещен въезд в Украину сроком на три года - до 13 февраля 2021 года.

Задержание Саакашвили

5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан. Источники РБК-Украина сообщали, что его могут обвинить в покушении на конституционный строй.

"Якобы зафиксированы контакты его и его помощников с русскими и представителями группы беглого экс-регионала Сергея Курченко", - сообщали собеседники РБК-Украина.

СБУ заарештувала Михайла Саакашвілі — СБУ арестовала Михаила Саакашвили Опубліковано Mikheil Saakashvili Вівторок, 5 грудня 2017 р.

Кроме того советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщал, что правоохранительные органы не исключают, что деятельность Саакашвили финансировали представители окружения экс-президента Виктора Януковича с территории Российской Федерации.

В тот же день, 5 декабря, сторонники Саакашвили штурмовали автомобиль правоохранителей, в котором находился экс-глава Одесской ОГА и освободили его.

Фото: Саакашвили освободили из авто правоохранителей

8 декабря 2017 года Саакашвили был повторно задержан и помещен в изолятор СБУ. Вместе с тем, 11 декабря суд Киева отпустил Саакашвили без назначения меры пресечения.

"Мы подозреваем "правую руку" Саакашвили в попытке переворота и финансировании таких попыток - Севериона Дангадзе. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам организованной преступной группировки Курченко-Януковича", - сообщал генпрокурор Юрий Луценко.

Позже Саакашвили написал письмо Петру Порошенко.

"Уважаемый Петр Алексеевич, господин президент. Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины. Конечно, я допускал и допускаю много политический ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить. С уважением, М", - написал Саакашвили.

Саакашвили вернулся в Украину

В середине августа 2017 года Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

"Я приеду 10 сентября. Буду ехать из Польши через пункт пропуска Краковец (Яворовского района Львовской области)",- сообщал Саакашвили.

Гаряча лінія з питань мого повернення: 0800-75-35-60 - телефонуйте та приєднуйтесь, побачимось 10 вересня! -- Горячая линия по вопросам моего возвращения: 0800-75-35-60 - звоните и присоединяйтесь, увидимся 10 сентября! Опубліковано Mikheil Saakashvili Середа, 16 серпня 2017 р.

В день анонсированного возвращения Саакашвили заявил, что вернется в Украину на поезде, а не через "Краковец". 10 сентября Саакашвили сел в поезд "Перемышль-Киев", однако он так и не отправился. Как заявила проводник, поезд не поедет, пока Саакашвили будет находиться на борту. По ее словам, такое распоряжение она получила от менеджмента "Украинской скоростной железнодорожной компании". После этого Саакашвили заявил, что поедет в Украину через пункт пропуска "Шегини". Вечером 10 сентября Саакашвили прошел на территорию Украины с народными депутатами при поддержке активистов.

МИХАЙЛО В УКРАЇНІ!!! Опубліковано Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі Неділя, 10 вересня 2017 р.

В ГПСУ заявили, что прорыв Саакашвили сопровождался дракой, в которой пострадали несколько пограничников. В ГПСУ также заявили, что Саакашвили нарушил несколько статей уголовного кодекса.

"В пункте пропуска работает следственная группа, которые собирают доказательства нарушений, которые произошли в результате инцидента.Если к этому моменту он был просто лицом, которое лишили гражданства, то сейчас он является преступником, который нарушил несколько статей уголовного кодекса Украины. Поэтому им будут заниматься правоохранительные органы ", - заявлял помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

Кроме того, по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины полиция открыла дело.

В конце сентября суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечени границы и обязал его заплатить штраф в размере 3 400 гривен.

Саакашвили лишили украинского гражданства

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Как сообщали источники РБК-Украина, Саакашвили утратил право на украинское гражданство из-за якобы недостоверных сведений, которые Саакашвили указал в анкете, которую подавал во время получения украинского гражданства.

"Он написал, что под судом и следствием не пребывал, а поступили другие сведения", - отметил источник.

Также сообщалось, что "на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован".

На момент лишения гражданства Саакашвили находился за пределами Украины. Он заявил, что намерен подавать иск в административный суд из-за лишения гражданства. Кроме того, Саакашвили заявлял, что анкета заполнена не им и подпись не его.

В Госпогранслужбе заявляли, что при попытке пересечь государственную границу Украины Саакашвили не пропустят в страну и изымут у него украинский паспорт.

Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили официально стал гражданином Украины 30 мая 2015 года. В указе на тот момент президента Петра Порошенко говорилось, что предоставление Саакашвили украинского гражданства представляет государственный интерес для страны.

Фото: Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе

В тот же день Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской ОГА. Вместе с тем, уже в феврале 2015 года появилась информация о том, что Саакашвили могут отправить в отставку. В отставку же Саакашвили подал сам - в ноябре 2016 года. Среди причин отставки Саакашвили назвал коррупцию в стране.

"Мне это все действительно надоело. Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки и я не устану. И пусть они не рассчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет столько, сколько может, сколько надо. Сколько надо до победы, которая избавит Украину от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана", - заявлял он.

Порошенко же связал отставку Саакашвили с политическими амбициями. После отставки Саакашвили заявлял, что Порошенко неоднократно предлагал ему должность премьер-министра, а также возглавить партию "Солидарность".

После отставки Саакашвили объявил о создании своей партии - "Рух новых сил", целью которой было "кардинальное изменение власти в стране".