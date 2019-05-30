В парламенте Грузии предлагают поднять вопрос об экстрадиции Саакашвили

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

В Грузии хотят снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили

Член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария заявил, что вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины вновь должен быть поднят. Об этом сообщает "Грузия Online".

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - сказал депутат, комментируя возвращение Саакашвили в Киев.

Отмечается, что с мнением Кантария согласны его коллеги из парламентского большинства. В частности, депутат Акакий Зоидзе заявил журналистам в среду, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

Как известно, в Грузии в отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно осужден.

Напомним, Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая. Саакашвили прибыл самолетом в аэропорт Борисполь, где его встретила толпа поклонников.

Как известно, вчера, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. Саакашвили был запрещен въезд в Украину сроком на три года - до 13 февраля 2021 года.