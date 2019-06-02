Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым

Фото: Михеил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили заявил, что у него был конфликт с правительством, а не с Аваковым

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что не держит обиды на главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом он заявил в интервью ТСН.

На вопрос журналистки, будет ли он общаться с Аваковым после конфликта, Саакашвили ответил, что не обижен на него.

"Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование... С Аваковым у меня не было таких отношений. Аваков мне никогда ничего не обещал", - сказал Саакашвили.

Экс-глава Одесской ОГА добавил, что у него был конфликт с правительством.

"Яценюк такой хитрый, он сам ничего не делал, а он попросил Авакова, Аваков защищал их правительство от моих атак. Это не личная обида на Авакова, я против той системы, частью которой является Аваков", - отметил Саакашвили.

В то же время, он уверен, что при новом президенте Владимиру Зеленском все старые чиновники должны уйти, учитывая Авакова.

"Я думаю, что мне понравилось, что он не принимал участие в фальсификациях. Но все старые должны уйти. Сейчас Зеленский - это надежда и новое", - резюмировал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что после возвращения в Украину Саакашвили заявил, что он хочет вместе с командой нового президента участвовать в "строительстве новой Украины".

РБК-Украина писало, что экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая. Это произошло на следующий день после того, как Зеленский вернул ему украинское гражданство.