Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ

Середа 15 жовтня 2025 09:46
UA EN RU
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

У НАТО є всі засоби і повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території Альянсу.

Про це сказав генсекретар НАТО Марк Рютте на питання РБК-Україна під час підходу до преси в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО.

Рютте звернувся до росіян у відповідь на питання РБК-Україна, чи може країна-член НАТО сама приймати рішення про збиття дронів.

"Дозвольте мені звернутися до росіян: якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО, у нас є всі засоби і повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території НАТО", - сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що Альянс активно впроваджує новітні технології, навчаючись у досвіді Українищодо протидії ворожим цілям.

За його словами, у випадках із дроном у Польщі та вторгненням літака МіГ-31 у повітряний простір Естонії НАТО діяло зважено: коли існувала загроза - дрон збивали, а коли ні - винищувачі F-35 вивели російський літак за межі повітряного простору.

"Саме так ми тренуємось і готуємось. І, друзі, це не нове. Ми робимо це вже 60-70 років - і з радянськими, і з російськими літаками. Тому деякі дебати, які я бачу в публічному просторі - чи має НАТО повноваження - так, має. І, звісно, щодня потрібно адаптуватися до нових технологій", - додав він.

Дрони над Європою та російські провокації на території країн НАТО

Нагадаємо, у вересні близько двадцяти російських дронів порушили повітряний простір Польщі, більшість із них залетіла з території Білорусі.

Також зафіксовано кілька випадків порушення повітряного простору країн-членів НАТО. Зокрема, російські винищувачі перебували над Естонією близько 12 хвилин.

Ще два літаки РФ з’явилися над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Після цього уряди низки європейських країн заявили, що готові збивати російські літаки у разі нового вторгнення в їхній повітряний простір.

Крім того, у різних країнах Європи фіксують активність невідомих безпілотників біля стратегічних об’єктів. У Данії, Норвегії, Франції, Німеччині та Швеції дрони помічали поблизу аеропортів, військових баз і об’єктів критичної інфраструктури.

Нещодавно кілька безпілотників спричинили тимчасове закриття аеропорту Гардермуен у норвезькому Осло, а в німецькому Гайленкірхені невідомий апарат пролетів над авіабазою НАТО. Подібні інциденти фіксують і в інших країнах регіону.

В ISW пов’язують такі інциденти з російською гібридною кампанією: на їхню думку, Кремль перевіряє реакцію систем ППО НАТО та випробовує політичну рішучість країн ЄС.

