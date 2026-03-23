Рютте: США продовжують допомагати Україні розвідкою і зброєю через Європу

05:56 23.03.2026 Пн
3 хв
Трамп має намір досягти миру в Україні
aimg Едуард Ткач
Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати продовжують надавати допомогу Україні, передаючи розвіддані, а також зброю через європейців.

Під час бесіди ведуча зазначила, що президент США Дональд Трамп нещодавно розкритикував Європу за те, що Вашингтон допомагає їй з Україною, а у відповідь альянс НАТО не приєднався до військової операції США проти Ірану.

Коментуючи фрагмент з Україною Рютте підтвердив, що допомога від Вашингтона справді триває.

"Що стосується України, то США знову надають критично важливу розвідувальну підтримку і забезпечують постачання зброї, працюючи разом з європейцями для забезпечення боротьби України проти Росії, гарантуючи, що у неї є все необхідне", - сказав генсек НАТО.

Також йому поставили запитання про послаблення санкцій проти російської нафти і вигоди для глави Кремля Володимира Путіна від війни в Ірані, на що Рютте заявив, що Дональд Трамп змушений балансувати в цьому питанні.

"Президенту доводиться балансувати між усіма цими різними інтересами. Я знаю, що він працює зі своєю командою, з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом і Марко Рубіо. Вони постійно працює з українцями, щоб чинити максимальний тиск на росіян і змусити їх піти на угоду", - повідомив чиновник.

Генеральний секретар НАТО додав, що перебуваючи в Лондоні ор півтори години спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що він хоче завершення війни.

"Він хоче укласти угоду, і ми маємо переконатися, що вони готові до співпраці", - пояснив він.

Рютте підкреслив, що саме Трамп чинить тиск на Росію разом із європейцями. За його словами, він не коментуватиме кожен елемент, проте всі зусилля президента США є вирішальними і спрямовані на успішне завершення війни.

Резюмуючи він додав, що Трамп був єдиним, кому вдалося зрушити ситуацію з Путіним з мертвої точки, і водночас чинив тиск на українську сторону.

Що відомо про допомогу Україні та мирний процес

Нагадаємо, днями Politico дізналося, що влада РФ запропонувала США угоду. Москва пообіцяла припинити обмін розвідданими з Іраном у разі, якщо Вашингтон припинить такий обмін з Україною. Однак адміністрація Трампа відхилила ці торги.

До слова, у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході тристоронні зустрічі України, США та Росії були перенесені на невідомий період. Однак у суботу та неділю вже відновилися зустрічі Києва та Вашингтона.

Учора ввечері Стів Віткофф відзвітував, що основними темами переговорів стали параметри майбутньої архітектури безпеки та координація гуманітарних зусиль у регіоні.

