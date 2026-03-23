Рютте: США продолжают помогать Украине разведкой и оружием через Европу

В ходе беседы ведущая отметила, что президент США Дональд Трамп недавно раскритиковал Европу за то, что Вашингтон помогает ей с Украиной, а в ответ альянс НАТО не присоединился к военной операции США против Ирана.

Комментируя фрагмент с Украиной Рютте подтвердил, что помощь от Вашингтона действительно продолжается.

"Что касается Украины, то США снова оказывают критически важную разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая вместе с европейцами для обеспечения борьбы Украины против России, гарантируя, что у нее есть все необходимое", - сказал генсек НАТО.

Также ему задали вопрос об ослаблении санкций против российской нефти и выгоды для главы Кремля Владимира Путина от войны в Иране, на что Рютте заявил, что Дональд Трамп вынужден балансировать в этом вопросе.

"Президенту приходится балансировать между всеми этими различными интересами. Я знаю, что он работает со своей командой, с Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом и Марко Рубио. Они постоянно работает с украинцами, чтобы оказать максимальное давление на россиян и заставить их пойти на сделку", - сообщил чиновник.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что пребывая в Лондоне ор полтора часа общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что он хочет завершения войны.

"Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что они готовы к сотрудничеству", - пояснил он.

Рютте подчеркнул, что именно Трамп оказывает давление на Россию вместе с европейцами. По его словам, он не будет комментировать каждый элемент, однако все усилия президента США являются решающими и направлены на успешное завершение войны.

Резюмируя он добавил, что Трамп был единственным, кому удалось сдвинуть ситуацию с Путиным с мертвой точки, и в то же время оказывал давление на украинскую сторону.