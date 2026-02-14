Рютте рассказал, на какую сумму США поставят оружие Украине в этом году по программе PURL

В этом году США поставят Украине собственного оружия на сумму 15 миллиардов долларов, которое оплачивает Европа.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью PBS.

"Поставки идут на сумму около миллиарда евро в месяц, так что в этом году будет примерно 15 миллиардов долларов", - сказал генсек.

По его словам, критически важная помощь - летальное и нелетальное оружие, включая перехватчики для уничтожения российских ракет. Но их недостаточно.

"Это оплачивается европейскими и канадскими союзниками. Правда также в том, что у России много таких ракет, и европейцы ищут, что еще могут передать из собственных запасов", - добавил генсек Альянса.

На вопрос о том, может ли коллективный Запад дать Украине достаточно, он ответил, что: "Мы можем помочь Украине защищаться".

Рютте также добавил, что Украина развивает собственные возможности

по производству перехватчиков ракет.

"ПВО - самая сложная часть. Но так называемая программа PURL..Это критически важно для Украины", - сказал генсек НАТО.