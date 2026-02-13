ua en ru
Пт, 13 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Не могутній ведмідь. Генсек НАТО порівняв Росію із садовим равликом

Мюнхен, П'ятниця 13 лютого 2026 16:05
UA EN RU
Не могутній ведмідь. Генсек НАТО порівняв Росію із садовим равликом Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія хоче, щоб країни НАТО сприймали її могутнім ведмедем. Але насправді росіяни просуваються в Україні зі швидкістю садового равлика.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Читайте також: "Ти що, паперовий тигр?" Трамп висміяв Путіна перед генералами США

Як зазначив Рютте, серед міністрів оборони країн НАТО є широка згода в питанні продовження і збільшення допомоги Україні.

"Росіяни несуть приголомшливі втрати день у день. 35 000 загиблих у грудні. 30 000 загиблих у січні... Вони хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя, але можна стверджувати, що вони просуваються по Україні з незграбною швидкістю садового равлика. І давайте не забувати про це. Давайте не потрапляти в пастку російської пропаганди", - звернув увагу генсек.

Він додав, що тісніша співпраця між НАТО і Євросоюзом призвела до поліпшення спільних зусиль, особливо в контексті допомоги Україні.

"Я думаю, що співпраця між НАТО і ЄС, ймовірно, ніколи не була такою сильною, як сьогодні", - сказав Рютте.

Також він наголосив, що тепер країни Європи активніше беруть на себе відповідальність, беруть більшу частку відповідальності за власну безпеку і відіграють більш значущу керівну роль у НАТО.

Росія - "паперовий тигр"

Нагадаємо, у вересні минулого року президент США Дональд Трамп назвав Росію "паперовим тигром".

На його думку, "справжня військова сила" повинна була здобути перемогу за тиждень, а РФ безцільно воює проти України вже три з половиною роки.

Трамп наголосив, що через війну російська економіка перебуває в критичному стані: більшість грошей витрачається на бойові дії, а в містах виникають черги за бензином.

У відповідь прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія нібито більше асоціюється з ведмедем.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Марк Рютте Війна в Україні
Новини
"Забираємо цілими блоками": Україна шукає радянські ТЕЦ в Європі
"Забираємо цілими блоками": Україна шукає радянські ТЕЦ в Європі
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи