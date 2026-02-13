Не могутній ведмідь. Генсек НАТО порівняв Росію із садовим равликом

Росія хоче, щоб країни НАТО сприймали її могутнім ведмедем. Але насправді росіяни просуваються в Україні зі швидкістю садового равлика.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Як зазначив Рютте, серед міністрів оборони країн НАТО є широка згода в питанні продовження і збільшення допомоги Україні.

"Росіяни несуть приголомшливі втрати день у день. 35 000 загиблих у грудні. 30 000 загиблих у січні... Вони хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя, але можна стверджувати, що вони просуваються по Україні з незграбною швидкістю садового равлика. І давайте не забувати про це. Давайте не потрапляти в пастку російської пропаганди", - звернув увагу генсек.

Він додав, що тісніша співпраця між НАТО і Євросоюзом призвела до поліпшення спільних зусиль, особливо в контексті допомоги Україні.

"Я думаю, що співпраця між НАТО і ЄС, ймовірно, ніколи не була такою сильною, як сьогодні", - сказав Рютте.

Також він наголосив, що тепер країни Європи активніше беруть на себе відповідальність, беруть більшу частку відповідальності за власну безпеку і відіграють більш значущу керівну роль у НАТО.