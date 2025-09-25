Рютте розніс Лаврова: на "міністра з часів Христа" не варто звертати уваги

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив не звертати занадто багато уваги на заяви міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в ефірі Fox News.
Зокрема, Рютте зазначив, що Лавров є міністром закордонних справ РФ "з часів народження Ісуса Христа".
"Відтоді нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст. Не звертайте на нього занадто багато уваги", - сказав Рютте.
Нагадаємо, раніше Рютте заявив, що НАТО не буде вагатись з відповіддю на провокації країни-агресорки.
Зокрема, генсек НАТО заявив, що Альянс "буде діяти рішуче і швидко" у відповідь на інциденти з невідомими дронами та літаками. Він додав, що НАТО вже продемонструвало це у попередніх інцидентах.
Також ми розповідали, що, за словами Рютте, Україна в рамках ініціативи PURL безперервно отримуватиме американську зброю, профінансовану країнами-членами НАТО.
Він зауважив, що НАТО вже виділило на придбання американської зброї для України 2 млрд доларів.
"Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками", - заявив генсек НАТО.
На його думку, ця зброя разом із санкціями та витратами країн-членів Альянсу на оборону створює тиск на країну-агресорку, який зрештою має змусити її припинити свої дії.
До слова, держсекретар США Марко Рубіо та очільник російського МЗС Сергій Лавров зустрілися в кулуарах Генеральної асамблеї ООН. Речник Держдепартаменту Томмі Піггот розповів, що під час зустрічі російському міністру висунули низку умов.
Рубіо вчергове закликав РФ зупинити агресію і вжити "суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання" війни в Україні.