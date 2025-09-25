Рютте разнес Лаврова: на "министра со времен Христа" не стоит обращать внимания

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал не обращать слишком много внимания на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в эфире Fox News.
В частности, Рютте отметил, что Лавров является министром иностранных дел РФ "со времен рождения Иисуса Христа".
"С тех пор ничего полезного никогда не вылетало из его уст. Не обращайте на него слишком много внимания", - сказал Рютте.
Напомним, ранее Рютте заявил, что НАТО не будет колебаться с ответом на провокации страны-агрессора.
В частности, генсек НАТО заявил, что Альянс "будет действовать решительно и быстро" в ответ на инциденты с неизвестными дронами и самолетами. Он добавил, что НАТО уже продемонстрировало это в предыдущих инцидентах.
Также мы рассказывали, что, по словам Рютте, Украина в рамках инициативы PURL непрерывно будет получать американское оружие, профинансированное странами-членами НАТО.
Он отметил, что НАТО уже выделило на приобретение американского оружия для Украины 2 млрд долларов.
"Вы увидите непрерывный поток американского оружия в Украину, оплаченный союзниками", - заявил генсек НАТО.
По его мнению, это оружие вместе с санкциями и расходами стран-членов Альянса на оборону создает давление на страну-агрессора, которое в конце концов должно заставить ее прекратить свои действия.
К слову, госсекретарь США Марко Рубио и глава российского МИД Сергей Лавров встретились в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Представитель Госдепартамента Томми Пиггот рассказал, что во время встречи российскому министру выдвинули ряд условий.
Рубио в очередной раз призвал РФ остановить агрессию и предпринять "существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования" войны в Украине.