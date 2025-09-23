"Росіяни знають": Рютте заявив, що в НАТО готові до дій у відповідь на провокації

Російська Федерація знає про те, що НАТО не буде вагатись з відповіддю на провокації.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, пише The Guardian.

"Росіяни знають... що в разі необхідності ми не будемо вагатися", - заявив він.

Коли у нього запитали щодо Данії та Норвегії про те, що НАТО може зробити у відповідь на інциденти з невідомими дронами та літаками.

У відповідь він повторив свою попередню позицію, що ще зарано говорити про причини збою і що НАТО вже продемонструвало в попередніх інцидентах, що "буде діяти рішуче і швидко".

Провокації Росії

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. У відповідь МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного РФ для висловлення протесту.

Уряд країни також звернувся до союзників по НАТО з проханням провести консультації за статтею 4 - востаннє така процедура відбувалася після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня. Попри очевидні факти, Москва заперечила будь-яке порушення свого повітряного простору.