Рютте: Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після миру в Україні

"Давайте спочатку укладемо мирну угоду, а потім подивимося, що буде. Але для НАТО зараз абсолютно ясно, що Росія являє собою довгострокову загрозу для всієї території НАТО", - сказав Рютте.

Також він звернувся із закликом до росіян "зробити все можливе", щоб зупинити війну, оскільки вона руйнує, зокрема, Росію.

Окремо Рютте висловився про втрати росіян. Він підкреслив, що в грудні армія РФ не дорахувалася 35 тисяч солдатів, а в січні 30 тисяч, що є більшою кількістю, ніж було завербовано за той самий період.

"Ці втрати не припадають на Москву і Санкт-Петербург, тому еліта, можливо, не в середу зіткнеться з цим. Але це станеться скоро, тому що за такої кількості людей, які гинуть у лоб, неминуче, що це торкнеться і Москви, і Санкт-Петербурга", - додав генсек.