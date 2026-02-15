Рютте: Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після миру в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте дав зрозуміти, що Росія залишатиметься загрозою для всього альянсу навіть після укладення миру з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Moscow Times.
"Давайте спочатку укладемо мирну угоду, а потім подивимося, що буде. Але для НАТО зараз абсолютно ясно, що Росія являє собою довгострокову загрозу для всієї території НАТО", - сказав Рютте.
Також він звернувся із закликом до росіян "зробити все можливе", щоб зупинити війну, оскільки вона руйнує, зокрема, Росію.
Окремо Рютте висловився про втрати росіян. Він підкреслив, що в грудні армія РФ не дорахувалася 35 тисяч солдатів, а в січні 30 тисяч, що є більшою кількістю, ніж було завербовано за той самий період.
"Ці втрати не припадають на Москву і Санкт-Петербург, тому еліта, можливо, не в середу зіткнеться з цим. Але це станеться скоро, тому що за такої кількості людей, які гинуть у лоб, неминуче, що це торкнеться і Москви, і Санкт-Петербурга", - додав генсек.
Нагадаємо, днями Марк Рютте заявив, що альянс НАТО виграв би будь-яку війну з Росією, якби Москва прийняла рішення напасти на блок зараз. Водночас він наголосив, що потрібно переконатися, що через роки ситуація залишиться такою самою.
Загалом західні чиновники вважають, що Росія таки готується до війни з НАТО. За словами глави Міноборони Нідерландів Рубена Брекельманса, це може статися до 2030 року.
У німецькому командуванні нещодавно заявили, що на їхню думку, до нападу Росії на країни НАТО залишилося 2-3 роки. Ба більше, там вважають, що Німеччина опиниться в епіцентрі подій, як один із ключових членів альянсу.