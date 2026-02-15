Рютте: Россия останется угрозой для НАТО даже после мира в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что Россия будет оставаться угрозой для всего альянса даже после заключения мира с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Moscow Times.
"Давайте сначала заключим мирное соглашение, а потом посмотрим, что будет. Но для НАТО сейчас совершенно ясно, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для всей территории НАТО", - сказал Рютте.
Также он обратился с призывом к россиянам "сделать все возможное", чтобы остановить войну, так как она разрушает в том числе Россию.
Отдельно Рютте высказался о потерях россиян. Он подчеркнул, что в декабре армия РФ не досчиталась 35 тысяч солдат, а в январе 30 тысяч, что является большим количеством, чем было завербовано за тот же период.
"Эти потери не приходятся на Москву и Санкт-Петербург, поэтому элита, возможно, не среду столкнется с этим. Но это произойдет скоро, потому что при таком количестве погибающих в лоб людей неизбежно, что это коснется т Москвы, и Санкт-Петербурга", - добавил генсек.
Напомним, на днях Марк Рютте заявил, что альянс НАТО выиграл бы любую войну с Россией, если бы Москва приняла решение напасть на блок сейчас. В то же время он подчеркнул, что нужно убедиться, что через годы ситуация останется прежней.
В целом западные чиновники считают, что Россия таки готовится к войне с НАТО. По словам главы Минобороны Нидерландов Рубена Брекельманса, это может произойти до 2030 года.
В немецком командовании недавно заявили, что по их мнению, до нападения России на страны НАТО осталось 2-3 года. Более того, там полагают, что Германия окажется в эпицентре событий, как один из ключевых членов альянса.