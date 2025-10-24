Рютте: у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - тиск потрібно посилити

Втрати Росії

Варто зауважити, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України близько 1 135 080 військовослужбовців.

При цьому тільки за минулу добу, 23 жовтня, втрати ворога склали 910 солдатів.

Також суттєві проблеми виникли і з економікою Росії. Президент США Дональд Трамп наприкінці вересня визнавав, що економіка Росії в жахливому стані і вона поступово руйнується.

За його словами, Україна виконала хорошу роботу, стримуючи російську армію від просування.

Але російська влада робить вигляд, ніби в країні все добре. Зокрема, 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що початок повномасштабної війни проти України "був правильним і своєчасним".