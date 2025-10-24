Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Від початку повномасштабного вторгнення і станом на 24 жовтня 2025 року російська армія продовжує зазнавати значних втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Із 24 лютого 2022 року до 24 жовтня 2025 року загальні орієнтовні втрати російських військ становили близько 1 135 080 військовослужбовців, що на 910 більше, ніж добою раніше. Ворог також позбувся 11 283 танків (+1 за добу) і 23 458 бронемашин (+5).
Крім того, знищено 33 972 артилерійські системи (+34), 1 526 реактивних систем залпового вогню, 1 230 засобів протиповітряної оборони, а також 428 літаків і 346 вертольотів.
Українські Сили оборони продовжують ефективно вражати безпілотні цілі: на рахунку захисників уже 73 826 безпілотників оперативно-тактичного рівня, що на 440 більше за добу.
Також ліквідовано 3 880 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, 1 підводний човен, 65 356 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+128) і 3 981 одиниця спеціальної техніки.
Українська армія щодня завдає відчутних втрат ворогу, руйнуючи його наступальний потенціал і продовжуючи звільнення окупованих територій.
За даними Генштабу, тенденція останніх тижнів свідчить про зниження інтенсивності атак росіян, але при цьому зберігається високий рівень використання дронів і артилерії.
Нагадуємо, що Москва має намір об'єднати випускників африканських вишів, які здобули освіту в Росії, на спеціальній онлайн-платформі. Через неї планується координувати їхню участь у проєктах із популяризації російської мови та зміцнення позитивного іміджу Росії в африканських країнах.
Зазначимо, що на захоплених територіях України окупаційні адміністрації встановлюють супутникові комплекти, демонтуючи українське обладнання. Таким чином, місцевих жителів поступово позбавляють доступу до незалежних джерел інформації, підміняючи українське мовлення виключно російськими телеканалами.