Рютте: у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - давление нужно усилить

Российский диктатор Владимир Путин потерял за время войны против Украины слишком много солдат и денег. Сейчас необходимо усилить давление.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на на пресс-конференцию по итогам встречи "коалиции решительных".
Он отметил, что в Украине Путин получает "маргинальные достижения" огромной ценой. Из-за сумасшедшей войны диктатора погибают сотни тысяч россиян. В то же время Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада работает.
"Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины", - добавил Рютте.
Стоит заметить, согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины около 1 135 080 военнослужащих.
При этом только за прошедшие сутки, 23 октября, потери врага составили 910 солдат.
Также существенные проблемы возникли и с экономикой России. Президент США Дональд Трамп в конце сентября признавал, что экономика России в ужасном состоянии и она постепенно разрушается.
По его словам, Украина проделала хорошую работу, сдерживая российскую армию от продвижения.
Но российские власти делают вид, будто в стране все хорошо. В частности, 7 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что начало полномасштабной войны против Украины "было правильным и своевременным".