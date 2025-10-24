Рютте: у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - давление нужно усилить

Он отметил, что в Украине Путин получает "маргинальные достижения" огромной ценой. Из-за сумасшедшей войны диктатора погибают сотни тысяч россиян. В то же время Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада работает.

"Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины", - добавил Рютте.