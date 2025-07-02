Рютте прокоментував зупинку постачання критично важливої зброї Україні від США

"У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони", - сказав він.

Коментуючи новину, Рютте додав, що Європа має намір посилити підтримку України. На тлі новин про скорочення військової допомоги Києву з боку Вашингтона це те, на чому потрібно зосередити зусилля.