У Білому домі заявили про призупинення поставок зброї Україні: що кажуть в ОП

Сполучені Штати Америки (США) продовжують поставки озброєння Україні, у тому ж числі й ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в коментарі телеканалу "FREEДОМ".

" Поставки тривають на сьогоднішній день . Це виглядало б дуже дивно, це виглядало б антигуманно, - перестати постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Patriot, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні", - заявив Подоляк.

Підтримка України з боку США

Підтримка України з боку США залишається одним з ключових елементів міжнародної допомоги Україні у її війні проти російської агресії. Йдеться про підтримку зброєю, технікою, фінансами, розвідкою й не тільки. У тому ж числі це стосується систем протиповітряної оборони, далекобійної зброї та боєприпасів.

Останні місяці, після того, як Білий дім очолив Дональд Трамп, риторика Вашингтона дещо змінилась. Наразі ж США намагаються відновити контакт з Росією та наполягають на дипломатичному врегулюванні війни.

Сьогодні ж, 2 липня, ЗМІ написали, що Штати не поставлятимуть Україні боєприпаси протягом кількох місяців. У Білому Домі пояснили це рішення як інтереси США після аналізу готовності армії. Зокрема заявили, що такий підхід зміцнює боєготовність Штатів перед потенційними загрозами.

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