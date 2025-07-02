США зупинили поставки зброї Україні? Що кажуть в Міноборони
Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
"Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань", - зазначили у Міноборони.
Повідомляється, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні.
Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України.
"Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел", - додали у міністерстві.
Важливість планування військової допомоги
У оборонному відомстві також зазначають, що Україні критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту.
"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", - додали у Міноборони.
США заявили про призупинення передачі Україні ракет до ППО та снарядів
Першим інформацію про те, що Пентагон призупиняє деякі поставки до України високоточних боєприпасів, включаючи ракети ППО, оприлюднило авторитетне видання Politico з посиланням на джерела.
У публікації йдеться, що дане рішення ухвалив глава політичного відділу американського військового відомства Елбрідж Колбі після перевірки наявних запасів. Мовляв, причиною призупинення стали побоювання щодо запасів озброєнь у США.
Тим часом Білий дім вже підтвердив призупинення поставок деяких озброєнь Україні. Американські медіа з посиланням на речницю Білого дому Анну Келлі повідомляють, що Вашингтон дійсно припинив передачу Україні низки видів озброєнь, включно з ракетами для систем ППО і високоточними боєприпасами.
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