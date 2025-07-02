Рютте прокомментировал остановку поставок критически важного оружия Украине от США

Нож в спину? США остановили поставки ракет для ПВО и снарядов

Первым информацию о том, что Пентагон приостанавливает некоторые поставки в Украину высокоточных боеприпасов, включая ракеты ПВО, обнародовало авторитетное издание Politico со ссылкой на источники.

Данное решение принял давний критик предоставления Украине военной поддержки, глава политического отдела американского военного ведомства Элбридж Колби. Причиной стала якобы "нехватка" этих видов вооружения самим США.

Украина не получала от США официальных уведомлений о прекращении поставок. Министерство обороны обратилось с требованием предоставить разъяснения в Пентагон, а Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США.

Тем временем Белый дом уже подтвердил приостановление поставок некоторых вооружений Украине. Американские медиа со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Анну Келли сообщают, что Вашингтон действительно прекратил передачу Украине ряда видов вооружений, включая ракеты для систем ПВО и высокоточные боеприпасы.

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