Рютте прокоментував зупинку постачання критично важливої зброї Україні від США
На тлі зупинки постачання критично важливих видів озброєння Україні, які надходили від Сполучених Штатів, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському телеканалу Fox News.
"У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони", - сказав він.
Коментуючи новину, Рютте додав, що Європа має намір посилити підтримку України. На тлі новин про скорочення військової допомоги Києву з боку Вашингтона це те, на чому потрібно зосередити зусилля.
Ніж в спину? США зупинили постачання ракет для ППО та снарядів
Першим інформацію про те, що Пентагон призупиняє деякі постачання до України високоточних боєприпасів, включаючи ракети ППО, оприлюднило авторитетне видання Politico з посиланням на джерела.
Дане рішення ухвалив давній критик надання Україні військової підтримки, глава політичного відділу американського військового відомства Елбрідж Колбі. Причиною стала нібито "нестача" цих видів озброєння самим США.
Україна не отримувала від США офіційних повідомлень щодо припинення постачань. Міністерство оборони звернулося з вимогою надати роз'яснення до Пентагону, а Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах посольства США.
Тим часом Білий дім вже підтвердив призупинення постачання деяких озброєнь Україні. Американські медіа з посиланням на речницю Білого дому Анну Келлі повідомляють, що Вашингтон дійсно припинив передачу Україні низки видів озброєнь, включно з ракетами для систем ППО і високоточними боєприпасами.
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