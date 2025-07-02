Рютте прокоментував зупинку постачання критично важливої зброї Україні від США

На тлі зупинки постачання критично важливих видів озброєння Україні, які надходили від Сполучених Штатів, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському телеканалу Fox News.