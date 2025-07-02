Рютте прокомментировал остановку поставок критически важного оружия Украине от США

На фоне остановки поставок критически важных видов вооружения Украине, которые поступали от Соединенных Штатов Киев не сможет обойтись от всей возможной поддержки, которую может предоставить Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте американскому телеканалу Fox News .

Комментируя новость, Рютте добавил, что Европа намерена усилить поддержку Украины. На фоне новостей о сокращении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона это то, на чем нужно сосредоточить усилия.

"В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны", - сказал он.

Нож в спину? США остановили поставки ракет для ПВО и снарядов

Первым информацию о том, что Пентагон приостанавливает некоторые поставки в Украину высокоточных боеприпасов, включая ракеты ПВО, обнародовало авторитетное издание Politico со ссылкой на источники.

Данное решение принял давний критик предоставления Украине военной поддержки, глава политического отдела американского военного ведомства Элбридж Колби. Причиной стала якобы "нехватка" этих видов вооружения самим США.

Украина не получала от США официальных уведомлений о прекращении поставок. Министерство обороны обратилось с требованием предоставить разъяснения в Пентагон, а Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США.

Тем временем Белый дом уже подтвердил приостановление поставок некоторых вооружений Украине. Американские медиа со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Анну Келли сообщают, что Вашингтон действительно прекратил передачу Украине ряда видов вооружений, включая ракеты для систем ПВО и высокоточные боеприпасы.

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