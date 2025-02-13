Рютте пояснив, чому зараз не хоче обговорювати конфігурацію миру з НАТО

"Чого вам так хочеться обговорювати на прес-конференціях чітку конфігурацію того, як буде виглядати стійкий мир? Ви тут праві з приводу гарантій безпеки, це частина цієї конфігурації. Дискусій може бути багато, це може бути НАТО, це може бути не НАТО, будь-які інші країни, які допомагатимуть в цьому процесі, є багато способів, як це зробити", - наголосив Рютте.

Він підкреслив, що в деталі зараз поринати не варто, а єдине, що варто робити - це дати сигнал Путіну.

"А він зараз сидить і слухає відповіді на ваші питання. Якби я вам дав відповідь повну, це було б неправильно, я б не хотів, щоб Путін ставав мудрішим. Те, що заявив міністр оборони США - це те, що американська позиція так НАТО чи ні НАТО це буде частиною перемовин і зрештою підписаної угоди", - підсумував генсек.