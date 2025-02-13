Рютте пояснив, чому зараз не хоче обговорювати конфігурацію миру з НАТО

Відкриті розмови про те, як досягатиметься мир в Україні, можуть допомогти російському диктатору Володимиру Путіну. Тому наразі не варто обговорювати конфігурацію миру з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час брифінгу.
"Чого вам так хочеться обговорювати на прес-конференціях чітку конфігурацію того, як буде виглядати стійкий мир? Ви тут праві з приводу гарантій безпеки, це частина цієї конфігурації. Дискусій може бути багато, це може бути НАТО, це може бути не НАТО, будь-які інші країни, які допомагатимуть в цьому процесі, є багато способів, як це зробити", - наголосив Рютте.
Він підкреслив, що в деталі зараз поринати не варто, а єдине, що варто робити - це дати сигнал Путіну.
"А він зараз сидить і слухає відповіді на ваші питання. Якби я вам дав відповідь повну, це було б неправильно, я б не хотів, щоб Путін ставав мудрішим. Те, що заявив міністр оборони США - це те, що американська позиція так НАТО чи ні НАТО це буде частиною перемовин і зрештою підписаної угоди", - підсумував генсек.
Зауважимо, що раніше сьогодні Рютте наголосив, що Україну потрібно поставити в позицію сили перед початком переговорів з Росією. За його словами, це необхідно, щоб досягти мирної угоди й щоб російський диктатор зрозумів, що Захід об'єднаний.
Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп провів тлефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Примітно, що після неї у Кремлі заявили, що Трамп і Путін нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.
Того ж дня американський лідер також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.
Пізніше Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
Водночас низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.
Детальніше про те, як у Європі реагують на перемовини Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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