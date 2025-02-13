Рютте объяснил, почему сейчас не хочет обсуждать конфигурацию мира с НАТО

"Чего вам так хочется обсуждать на пресс-конференциях четкую конфигурацию того, как будет выглядеть устойчивый мир? Вы здесь правы по поводу гарантий безопасности, это часть этой конфигурации. Дискуссий может быть много, это может быть НАТО, это может быть не НАТО, любые другие страны, которые будут помогать в этом процессе, есть много способов, как это сделать", - подчеркнул Рютте.

Он подчеркнул, что в детали сейчас погружаться не стоит, а единственное, что стоит делать - это дать сигнал Путину.

"А он сейчас сидит и слушает ответы на ваши вопросы. Если бы я вам дал ответ полный, это было бы неправильно, я бы не хотел, чтобы Путин становился мудрее. То, что заявил министр обороны США - это то, что американская позиция да НАТО или нет НАТО это будет частью переговоров и в конце концов подписанного соглашения", - подытожил генсек.