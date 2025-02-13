Україну потрібно поставити в позицію сили перед початком переговорів з РФ, - Рютте

Україну потрібно поставити в позицію сили перед початком переговорів з Росією. Це необхідно, щоб досягти мирної угоди й щоб російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що Захід об'єднаний.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час брифінгу.