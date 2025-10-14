ua en ru
Рютте пояснив, чому НАТО не збиває російські літаки та дрони в ЄС

Вівторок 14 жовтня 2025 13:49
Рютте пояснив, чому НАТО не збиває російські літаки та дрони в ЄС Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Країни НАТО набагато сильніші за Росію, а її літаки та дрони в небі країн Альянсу не збивали і не будуть, доки вони не становлять загрози.

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За його словами, позиція НАТО щодо провокацій Москви - обережно виводити авіаоб'єкти РФ з повітряного простору країн Альянсу, доки вони не становлять загрози.

"Це пропорційна відповідь - ми набагато сильніші за росіян. Якби ми були слабкими, можливо, ми б негайно їх збили, але, бувши сильнішими, наша реакція пропорційна", - заявив Рютте.

Вторгнення дронів в повітряний простір НАТО

Впродовж останнього місяця невідомі дрони масово порушили повітряний простір країн-членів Альянсу. Безпілотники фіксували над військовими об'єктами, об'єктами інфраструктури, а також цивільними і військовими аеропортами.

Зокрема, дрони виявили у Швеції, Данії, Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Франції та Польщі. Румунія та Болгарія - також не виключення.

Через польоти невідомих дронів країни НАТО були вимушені призупиняти роботу цивільних аеропортів.

За даними української розвідки, більшість цих дронів запускалися з танкерів "тіньового флоту" Росії.

Реакція НАТО та США

Минулого місяця генсек НАТО Марк Рютте сказав, що НАТО прийматиме рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують повітряний простір Альянсу, на основі розвідданих про рівень загрози.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

На що генсек НАТО відповів, що військові будуть збивати літаки та дрони у разі порушення повітряного простору лиш тоді, коли це буде необхідно.

