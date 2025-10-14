ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рютте объяснил, почему НАТО не сбивает российские самолеты и дроны в ЕС

Вторник 14 октября 2025 13:49
UA EN RU
Рютте объяснил, почему НАТО не сбивает российские самолеты и дроны в ЕС Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Страны НАТО гораздо сильнее России, а ее самолеты и дроны в небе стран Альянса не сбивали и не будут, пока они не представляют угрозы.

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По его словам, позиция НАТО относительно провокаций Москвы - осторожно выводить авиа объекты РФ из воздушного пространства стран Альянса, пока они не представляют угрозы.

"Это пропорциональный ответ - мы гораздо сильнее россиян. Если бы мы были слабыми, возможно, мы бы немедленно их сбили, но, будучи сильнее, наша реакция пропорциональна", - заявил Рютте.

Вторжение дронов в воздушное пространство НАТО

В течение последнего месяца неизвестные дроны массово нарушили воздушное пространство стран-членов Альянса. Беспилотники фиксировали над военными объектами, объектами инфраструктуры, а также гражданскими и военными аэропортами.

В частности, дроны обнаружили в Швеции, Дании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции и Польше. Румыния и Болгария - также не исключение.

Из-за полетов неизвестных дронов страны НАТО были вынуждены приостанавливать работу гражданских аэропортов.

По данным украинской разведки, большинство этих дронов запускались с танкеров "теневого флота" России.

Реакция НАТО и США

В прошлом месяце генсек НАТО Марк Рютте сказал, что НАТО будет принимать решение о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают воздушное пространство Альянса, на основе разведданных об уровне угрозы.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.

На что генсек НАТО ответил, что военные будут сбивать самолеты и дроны в случае нарушения воздушного пространства лишь тогда, когда это будет необходимо.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Марк Рютте Дрони
Новости
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит