Рютте пов'язав можливий напад Китаю на Тайвань з агресію РФ проти НАТО

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - заявив Рютте.

Він також додав, що станом на зараз російські війська розтягнуті, і задіяні в різних місцях.

"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі", - підкреслив Генсек НАТО.