Рютте связал возможное нападение Китая на Тайвань с агрессией РФ против НАТО

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - заявил Рютте.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас российские войска растянуты, и задействованы в разных местах.

"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", - подчеркнул Генсек НАТО.