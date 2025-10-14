RU

Рютте связал возможное нападение Китая на Тайвань с агрессией РФ против НАТО

Фото: Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Если бы Китай намеревался напасть на Тайвань, то в это время, вероятно, Россия пыталась бы атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь Альянс от азиатского театра боевых действий.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне.

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - заявил Рютте.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас российские войска растянуты, и задействованы в разных местах.

"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", - подчеркнул Генсек НАТО.

 

Конфликт между Китаем и Тайванем

Конфликт между Тайванем и Китаем связан с китайской гражданской войной, после которой в 1949 году правительство Китайской Республики отступило на Тайвань, а на материковой части Китая установила власть Коммунистическая партия.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и не признает его независимости, угрожая применением силы в случае провозглашения официальной независимости.

Тайвань, в свою очередь, фактически действует как независимое государство с собственным правительством, армией и международными связями, хотя большинство стран мира официально не признают его суверенитет.

Напряженность усиливается из-за военных учений Китая вблизи Тайваня и роста активности в Южно-Китайском и Восточнокитайском морях.

