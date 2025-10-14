Рютте пов'язав можливий напад Китаю на Тайвань з агресію РФ проти НАТО
Якби Китай мав намір напасти на Тайвань, то в цей час, ймовірно, Росія намагалась би атакувати країни НАТО, щоб відволікти Альянс від азійського театру бойових дій.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні.
"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - заявив Рютте.
Він також додав, що станом на зараз російські війська розтягнуті, і задіяні в різних місцях.
"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі", - підкреслив Генсек НАТО.
Конфлікт між Китаєм і Тайванем
Конфлікт між Тайванем і Китаєм пов’язаний із китайською громадянською війною, після якої в 1949 році уряд Китайської Республіки відступив на Тайвань, а на материковій частині Китаю встановила владу Комуністична партія.
Китай вважає Тайвань своєю невід’ємною територією і не визнає його незалежності, загрожуючи застосуванням сили у разі проголошення офіційної незалежності.
Тайвань, своєю чергою, фактично діє як незалежна держава з власним урядом, армією та міжнародними зв’язками, хоча більшість країн світу офіційно не визнають його суверенітет.
Напруженість посилюється через військові навчання Китаю поблизу Тайваню та зростання активності в Південно-Китайському та Східнокитайському морях.