Рютте пов'язав можливий напад Китаю на Тайвань з агресію РФ проти НАТО

Вівторок 14 жовтня 2025 13:03
UA EN RU
Рютте пов'язав можливий напад Китаю на Тайвань з агресію РФ проти НАТО
Автор: Константин Широкун

Якби Китай мав намір напасти на Тайвань, то в цей час, ймовірно, Росія намагалась би атакувати країни НАТО, щоб відволікти Альянс від азійського театру бойових дій.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні.

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - заявив Рютте.

Він також додав, що станом на зараз російські війська розтягнуті, і задіяні в різних місцях.

"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі", - підкреслив Генсек НАТО.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем

Конфлікт між Тайванем і Китаєм пов’язаний із китайською громадянською війною, після якої в 1949 році уряд Китайської Республіки відступив на Тайвань, а на материковій частині Китаю встановила владу Комуністична партія.

Китай вважає Тайвань своєю невід’ємною територією і не визнає його незалежності, загрожуючи застосуванням сили у разі проголошення офіційної незалежності.

Тайвань, своєю чергою, фактично діє як незалежна держава з власним урядом, армією та міжнародними зв’язками, хоча більшість країн світу офіційно не визнають його суверенітет.

Напруженість посилюється через військові навчання Китаю поблизу Тайваню та зростання активності в Південно-Китайському та Східнокитайському морях.

