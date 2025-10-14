Рютте пов'язав можливий напад Китаю на Тайвань з агресію РФ проти НАТО

Якби Китай мав намір напасти на Тайвань, то в цей час, ймовірно, Росія намагалась би атакувати країни НАТО, щоб відволікти Альянс від азійського театру бойових дій.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні.

"Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас", - заявив Рютте.

Він також додав, що станом на зараз російські війська розтягнуті, і задіяні в різних місцях.

"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі", - підкреслив Генсек НАТО.